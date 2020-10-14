Минэнергетики выбрало две шахты для трансформации угольных моногородов

Министерство энергетики предварительно выбрало две шахты (на западе и на востоке Украины), где реализуют пилотные проекты трансформации угольных моногородов.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о шахте "Великомостовская", которая расположена в городе Червоноград и потенциально может стать мощным туристическим кластером, и шахту "5/6", расположенная в г. Мирноград, которая имеет потенциал технологического кластера.

Проекты будут выполняться совместно с международным агентством GiZ.

Вообще Министерство предложило партнерам проекту - немецкому правительству 6 шахт для пилотных проектов по три шахты на востоке и западе, это шахты государственной формы собственности, готовящихся к ликвидации.

Каждая из предложенных шахт является уникальной, процесс их трансформации потребует значительных усилий.

Целью всех пилотных проектов будет не только решить проблемы конкретного территории, но и создать опыт, который легко передается.

Все пилотные проекты будут внедряться по принципу формирования кластеров: технологических, туристических, инновационных и других.

Для избрания участников проведут глубокий анализ экономических, экологических и социально-политических факторов.

Отбор будет происходить по следующим критериям:

• Экономические последствия

• Социальные последствия

• Последствия для окружающей среды

• Местная политическая ситуация

• Возможности для формирования кластеров (технологических, туристических)

• Состояние шахты

Оценка позволит на этапе подготовки пилотных проектов предусмотреть потенциальные проблемы и предусмотреть меры по их минимизации.

Значительное внимание будет уделено социально-экономическим реалиям региона, где находится шахта.