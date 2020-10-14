Минэнергетики выбрало две шахты для трансформации угольных моногородов
Министерство энергетики предварительно выбрало две шахты (на западе и на востоке Украины), где реализуют пилотные проекты трансформации угольных моногородов.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Речь идет о шахте "Великомостовская", которая расположена в городе Червоноград и потенциально может стать мощным туристическим кластером, и шахту "5/6", расположенная в г. Мирноград, которая имеет потенциал технологического кластера.
Проекты будут выполняться совместно с международным агентством GiZ.
Вообще Министерство предложило партнерам проекту - немецкому правительству 6 шахт для пилотных проектов по три шахты на востоке и западе, это шахты государственной формы собственности, готовящихся к ликвидации.
Каждая из предложенных шахт является уникальной, процесс их трансформации потребует значительных усилий.
Целью всех пилотных проектов будет не только решить проблемы конкретного территории, но и создать опыт, который легко передается.
Все пилотные проекты будут внедряться по принципу формирования кластеров: технологических, туристических, инновационных и других.
Для избрания участников проведут глубокий анализ экономических, экологических и социально-политических факторов.
Отбор будет происходить по следующим критериям:
• Экономические последствия
• Социальные последствия
• Последствия для окружающей среды
• Местная политическая ситуация
• Возможности для формирования кластеров (технологических, туристических)
• Состояние шахты
Оценка позволит на этапе подготовки пилотных проектов предусмотреть потенциальные проблемы и предусмотреть меры по их минимизации.
Значительное внимание будет уделено социально-экономическим реалиям региона, где находится шахта.
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