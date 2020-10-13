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Apple представила iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max

Вторник, 13 октября 2020, 21:06
 

Компания Apple представила iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, который позиционирует как "iPhone для фотографов".

Об этом сообщили во время трансляции.

Компания обновила дизайн смартфонов и выпустила новинки в размере 6,1 и 6,7 дюйма соответственно. iPhone Pro Max стал самым большим смартфоном в истории Apple.

Как и iPhone 12 и iPhone 12 mini, Pro-версии оснащены новым сверхпрочным стеклом, которое, как утверждает Apple, жестче, чем любое стекло для смартфонов и в 4 раз более стойкое к появлению трещин.

iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max появятся в четырех цветах: черном, серебряном, золотом и синем (Pacific Blue).

Новые айфоны оснащены новым чипом — A14 Bionic, который создан за 5 нм процессом. Он 11,8 млрд транзисторов, что на 40% больше, чем в А13.

Кроме улучшения всех трех камер, инженеры Apple добавили новую функцию для обработки фото ProRaw. Именно поэтому смартфон позиционируется как "iPhone для фотографов".

Также новый айфон будет возможность записывать видео в формате HDR.

Цена на iPhone 12 Pro стартует с 999 долларов, на iPhone 12 Pro Max с 1099 долларов.

Экономическая правда

Напоминаем, что Apple также представила iPhone 12 и iPhone 12 mini.

экономическая правда

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Apple

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