Украинские АЭС будут производить энергию для международной блокчейн-компании

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НАЭК "Энергоатом" и самая блокчейн-компания за пределами Китая, Bitfury Holding B.V. договорились создать дата-центры на территориях АЭС Украины с общим энергопотреблением до 2ГВт.

Соответствующий меморандум подписали 13 октября сообщает пресс-служба госкомпании.

Как отмечается в Меморандуме, его целью является сохранение или увеличение объемов производства электроэнергии атомной генерацией Украины и восстановление баланса производства/потребления электроэнергии в стране.

Среди предпосылок подписания документа стороны отметили быстрый рост индустрии услуг центров обработки данных как отрасли, в которой находят свое внедрение новейших аппаратные технологии и которая позволяет консолидировать информационные ресурсы и сократить совокупные затраты на владение ІТ-инфраструктурой.

В документе прогнозируется, что общее энергопотребление проекта может достигать 2 ГВт.

Комментируя подписание Меморандума, глава "Энгергоатома" Петр Котин подчеркнул, что сотрудничество между Энергоатомом и Bitfury Holding позволит решить одну из самых острых проблем отрасли - ограничение выдачи электроэнергии с АЭС Украины.

"Спасибо всем специалистам Энергоатома и Bitfury Holding, которые присоединились к подготовке Меморандума и доказали первый этап сотрудничества между компаниями до логического завершения.

Это начало большой и сложной работы, которая позволит решить ряд стратегических задач как для Энергоатома, так и для Украины в целом", - отметил руководитель НАЭК.

Справка.

Bitfury — многопрофильная блокчейн-компания, крупнейший за пределами Китая промышленный майнер, разработчик программного и аппаратного обеспечения для работы с блокчейном. Офисы компании расположены в Сан-Франциско, Вашингтоне, округ Колумбия, Гонконге, Лондоне и Амстердаме, дата-центры — в исландской общине Рейкьянесбайр и грузинских городах Гори и Тбилиси

Основателем компании является уроженец Латвии Валерий Вавилов.