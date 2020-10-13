Госпродпотребслужба получила нового главу
Вторник, 13 октября 2020, 19:08
Кабинет министров одобрил назначение вице-президента Союза украинских предпринимателей (СУП) и экс-заместителя министра аграрной политики и продовольствия Владиславы Магалецкой главой Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба ).
Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов передает Интерфакс-Украина
"Предложение о назначении на вакантную должность председателя Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов Украины Магалецкая Владиславы, согласившись с предложением министра экономики", - сообщил Немчинов.
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