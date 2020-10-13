Гривня на закрытии межбанка ослабла

13 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,33 - 28,35 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,33 - 28,35 гривни;

Евро - 33,30 - 33,32 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,21 - 28,40 гривни. Евро покупают по 33,07 гривни, продают по 33,47 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,29 - 28,34 гривни, евро - 33,22 - 33,31 гривни.

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 13 октября на уровне 28,25 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,34 грн (на 12 октября - 33,28 гривни).

13 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,29 - 28,31 гривни.

Экономическая правда