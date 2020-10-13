Госпредприятие Минюста планирует создать собственную IТ-команду, чтобы отказаться от подрядчиков
Госпредприятие "НАИС" (Национальные информационные системы), которое занимается обслуживанием реестров Минюста, приняло решение создать на предприятии штат разработчиков программного обеспечения, чтобы постепенно отказаться от услуг сторонних компаний.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Мы проанализировали результаты сотрудничества со сторонними разработчиками реестров, особенно на примере реагирования на претензии к работе реестров последние месяцы, и они имеют критические недостатки.
Во-первых, это скорость и качество разработки программного обеспечения. Мы отвечаем перед обществом за качественную работу реестров, в о же время в НАИС нет инструментов для оперативного решения проблемных вопросов", - отметил генеральный директор ГП "НАИС" Алексей Бережной.
По его словам, другая, но не менее важная проблема - зависимость государства от компаний, которые разрабатывали реестры и занимаются их поддержкой.
"Де-юре реестры принадлежат государству, но де-факто - никто посторонний не может прийти и просто так заменить текущих подрядчиков-разработчиков ПО. Никто не будет поддерживать и обновлять систему, которая разработана на чужой платформе. Это очень трудный процесс даже при безупречно сформированной технической документации.
В результате, зависимость от конкретных подрядчиков мешает эффективной работе как предприятия, так и реестров в целом", - пояснил Бережной.
Отмечается, что обновленная структура ГП "НАИС" позволяет сформировать полный цикл разработки ПО - от архитектора, бекенд- и фронтенд-девелоперов до тестировщиков.
По словам Бережного, новый подход в работе позволит предприятию избавиться от зависимости государства от сторонних разработчиков ПО, обеспечит качество продукта и последующий контроль его работы и сэкономит государственные средства благодаря постепенному отказу от закупки услуг по разработке.
"ГП "НАИС" уже начало поиск специалистов, которые в дальнейшем будут разрабатывать новые реестры собственными силами. Параллельно будет продолжаться постепенная передача поддержки старых реестров работникам предприятия для их дальнейшего обслуживания и обновления", - говорится в сообщении.
Экономическая правда
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