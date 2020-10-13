Минюст США потребует от Google продать браузер Chrome - СМИ

Министерство юстиции и прокуратура США, расследующие возможные нарушения компанией Google антимонопольного законодательства, могут вынудить компанию продать браузер Chrome и часть своего рекламного бизнеса.

Об этом сообщает ain.ua со ссылкой на источники издания Politico..

Антимонопольное разбирательство против Google, которое, как ожидается, начнется в ближайшие недели, может стать первым за последние десятилетия случаем, когда американскую компанию вынудят продать часть своего бизнеса по решению суда.

Браузер, представленный Google в 2008 году и имеющий самую большую долю рынка в США, обвиняют в неконкурентном поведении.

Критики утверждают, что гигант использует свой доступ к веб-историям пользователей для поддержки собственного рекламного бизнеса.

И эта критика только усилилась, когда Google заявила, что в течение двух лет откажется от использования сторонних файлов cookie в своем браузере Chrome для повышения конфиденциальности потребителей.

Файлы cookie используются для отслеживания посещений веб-сайтов. Они также важны для издателей — с их помощью рекламодателям демонстрируют эффективность рекламных кампаний. По оценкам Google, удаление этих файлов снизит доходы от рекламы новостных агентств, показывающих онлайн-рекламу, на 62%.

Safari от Apple и Firefox от Mozilla Foundation уже блокируют файлы cookie, однако если это начнет делать Chrome, эффект будет сильнее, поскольку браузер от Google используется почти на 60% ПК и в 37% мобильных устройств в США.

Вместо продажи браузера, прокуратура может потребовать ограничить использование Google данных, полученных из Chrome, для поддержки других своих продуктов.

Министерство юстиции также готовит отдельный антимонопольный иск, в котором обвинит Google в злоупотреблении на рынке онлайн-поиска. Претензии минюста касаются использования Android для продвижения поисковика Google.