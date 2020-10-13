Как работают налоговые льготы и скидки и как их получить

Платить меньше налогов, не имея оффшорных счетов или связей в налоговой, - реально. Каждый может законно уменьшить сумму налоговых отчислений. ЭП выяснила, как работают налоговые льготы и скидки и что нужно сделать, чтобы их получить.

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Экономическая правда