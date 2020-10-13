Курс валют на 13 октября: межбанк, "черный" и наличный рынки

13 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,29 - 28,31 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

В 10:30 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,30 - 28,32 гривни;

Евро - 33,35 - 33,37 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,19 - 28,39 гривни. Евро покупают по 33,08 гривни, продают по 33,46 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,29 - 28,34 гривни, евро - 33,21 - 33,29 гривни.

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 13 октября на уровне 28,25 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,34 грн (на 12 октября - 33,28 гривни).

Экономическая правда