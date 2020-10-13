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"Нафтогаз" пробурил 6-километровую скважину на Полтавщине

Вторник, 13 октября 2020, 10:45
 

НАК "Нафтогаз Украины" завершил бурение сверхглубокой (6 040 м) скважины №58 на Комышнянском месторождении в Полтавской области. 

Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что на глубине 6 040 м получен значительный приток углеводородов - более 170 тыс. кубометров газа в сутки.

Комышнянское месторождение является сложным по геологическому строению и определяется глубоким залеганием продуктивных горизонтов. Его запасы составляют около 8 млрд кубометров газа. В течение года НАК "Нафтогаз Украины" завершила бурение трех глубоких скважин на месторождении, последней из которых является эксплуатационная скважина № 58.

"На глубинах более 5 тыс. м Украина имеет значительный потенциал по добыче углеводородов. Поэтому мы рассматриваем глубокие горизонты как одно из стратегических направлений для поиска новых залежей и наращивания запасов газа. Однако бурение скважин на больших глубинах связано с повышенными рисками: как геолого-техническими, так и экономическими", - отметил директор дивизиона "Нафтогаз Разведка и Добыча" Александр Романюк.

Бурение скважины выполняли силами собственного бурового подрядчика "Укрбургаз" с использованием нового бурового станка китайского производства HongHua, приобретенного в 2018 году. Пробурили новую скважину на 41 сутки быстрее, чем планировалось.

Комышнянское месторождение находится в активной стадии разработки. Сейчас уже начали бурение еще одной новой скважины, в планах на ближайшие полгода - еще две.

Напоминаем:

Комышнянское газоконденсатное месторождение расположено в Миргородском районе Полтавской области. 

Его открыли в 1984 году и ввели в эксплуатацию в 1995 году. 

В 2018 году на месторождении провели сейсморазведочные 3D исследования. Сейчас нефтесервисная компания Schlumberger осуществляет обработку и интерпретацию полученных данных. 

В настоящее время на месторождении эксплуатируется 11 скважин, суточный отбор из которых составляет около 1 млн кубометров газа.

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Нафтогаз добыча газ

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