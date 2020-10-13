Украинские банки закрыли 250 отделений за квартал

Украинские банки в июле-сентябре 2020 года закрыли 251 структурное подразделение, сократив региональную сеть к 1 октября до 7,329 тысячи отделений.

Об этом говорится в данных Национального банка.

Больше всего отделений в третьем квартале закрыл государственный "Ощадбанк" – 166, сократив их общее количество до 1,931тыс. За тот же период "Приватбанк" закрыл 83 отделения, сократив их общее количество до 1,75 тыс.

В то же время по итогам июля-сентября этого года государственный "Укргазбанк" открыл 21 подразделение, расширив свою региональную сеть до 269 филиалов, 5 отделений открыл "А-Банк" (до 235) и по три – "Мегабанк" (до 153) и "Айбокс Банк" (до 42).

На 1 октября "Ощадбанк" остается лидером по количеству отделений - 1,931 тыс, второе место занимает "Приватбанк" - 1,75 тыс, третье – "Райффайзен банк Аваль" - 456, четвертое – "Укрсиббанк" - 278, пятое – "Укргазбанк" - 269.

Напоминаем:

Во втором квартале 2020 года банки сократили количество структурных подразделений на 304.

Тогда больше всего отделений также закрыл "Ощадбанк" – 174, "Приватбанк" – 58 и "Райффайзен Банк Аваль" – 23.

Экономическая правда