Фермерам насчитали уже 71,6 миллионов господдержки – Минэкономики

По состоянию на 12 октября фермерским хозяйствам насчитали 71,6 грн господдержки - распределение средств Минэкономики утверждено по бюджетной программе "Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей" по направлению "Финансовая поддержка развития фермерских хозяйств".

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

В частности, для предоставления частичной компенсации стоимости приобретенной сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства за 2019 год - на общую сумму 24 млн грн. Средства получат 460 фермерских хозяйств, которые приобрели 1152 единицы техники.

Для предоставления частичной компенсации стоимости семян сельскохозяйственных растений отечественного производства, закупленного в ФЛП и юрлиц, осуществляющих производство и/или его реализацию за 2019 год - на общую сумму 8,5 млн грн. Средства получат 447 фермерских хозяйств, которые приобрели 3 368,4 тонн семян.

Для предоставления бюджетной субсидии на единицу обрабатываемых угодий (1 гектар) - новосозданным фермерским хозяйствам - за октябрь-ноябрь 2019 года на общую сумму 12,6 млн грн (225 вновь фермерских хозяйств).

"Для предоставления бюджетной субсидии на единицу обрабатываемых угодий (1 гектар) - другим фермерским хозяйствам за октябрь-ноябрь 2019 года на общую сумму 25,9 млн грн. Средства получит 861 фермерское хозяйство", - говорится в сообщении.

"Для нас важно, чтобы в Украине развивался малый и средний бизнес на селе. Фермерство сегодня получает от государства преференции и все больше укрепляет свои позиции на рынке.

Мы обеспечили фермерам финансовую поддержку по многим направлениям. Кроме того, фермеры не ограничены в пользовании государственной поддержкой, документы можно подавать по всем программам", - заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

По бюджетной программе "Финансовая поддержка развития фермерских хозяйств" в 2020 году предусмотрено 380 млн грн. По бюджетной программе "Финансовая поддержка на возвратной основе" (беспроцентные кредиты) через Укргосфонд предусмотрено 67 млн ​​грн.

Экономическая правда