Зеленский подписал закон, освобождающий переселенцев от туристического сбора

Президент Владимир Зеленский пилписав закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уточнения отдельных условий предоставления льгот по уплате туристического сбора и налога на недвижимое имущество", который Верховная Рада приняла 17 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Закон определяет право внутренне перемещенных лиц не платить туристический сбор за временное проживание в местах, указанных в справке о постановке на учет ВПЛ.

Также, согласно документу, не будут учитываться при исчислении налогооблагаемой базы физических лиц налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, расположенные на временно оккупированной территории объекты недвижимости, которые сейчас не являются объектом налогообложения", - говорится в сообщении.

В Офисе президента добавили, что закон уменьшит негативные последствия вооруженного конфликта и временной оккупации территорий для внутренне перемещенных лиц.

Экономическая правда