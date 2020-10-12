Зеленский подписал закон об электронной розничной торговле лекарствами

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в статью 19 Закона Украины "О лекарственных средствах" относительно осуществления электронной розничной торговли лекарственными средствами", который Верховная Рада приняла 17 сентября 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что документ на законодательном уровне регулирует дистанционную торговлю лекарствами.

В частности, компаниям, которые имеют лицензию на розничную торговлю лекарственными средствами, разрешается осуществлять электронную розничную торговлю такими средствами (за исключением отдельных категорий лекарств), а также организовывать и осуществлять доставку лекарств конечным потребителям, в том числе с привлечением третьих лиц на договорных началах.

"Согласно закону, продавец имеет право доставлять лекарства потребителю собственной курьерской службой или привлекать на договорных началах курьерские службы доставки операторов почтовой связи, которые должны соблюдать условия хранения медикаментов.

Ответственность перед потребителем за сохранение качества лекарственного средства и соблюдения определенных производителем условий его хранения несет компания-продавец, которая осуществляет электронную розничную торговлю", - говорится в сообщении.

"Лекарства станут доступнее для граждан, поскольку даже в отдаленных районах можно будет заказать медицинские препараты в отделение почты.

Также закон гармонизирует действующее законодательство Украины в сфере дистанционной торговли лекарствами из законодательством ЕС", - добавили в Офисе президента.

Напомним:

Верховная Рада на заседании 17 сентября утвердила в целом законопроект № 3615-1, регулирующий электронную розничную торговлю лекарственными средствами.

В пояснительной записке говорится, что закон должен регулировать правоотношения в сфере онлайн-торговли лекарствами и обеспечить защиту покупателей от рисков купить некачественные или фальсифицированные средства.

В частности, чтобы торговать лекарствами онлайн, субъекту хозяйствования нужна:

лицензия на розничную торговлю лекарственными средствами;

наличие сайта аптеки, где есть данные о лицензии, логотип, название и возможность предоставлять консультации фармацевта;

наличие собственной службы доставки или договора с почтовыми операторами.

При этом, разрешение распространяется только на розничную торговлю лекарствами, а не оптовую. Лекарства по рецепту будут продавать только тогда, когда покупатель имеет электронный рецепт.

В то же время закон предусматривает запрет онлайн-торговли:

медикаментами с наркотическим составом, психотропными веществами и прекурсорами;

сильнодействующими, ядовитыми, радиоактивными и иммунобиологическими препаратами, которые запрещены для продажи и в обычных аптеках.

Экономическая правда