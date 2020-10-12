Харьковское метро сократит интервалы между поездами, но закрываться не будет

В Харькове не будут закрывать метрополитен, несмотря на увеличение случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщил первый заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов, передает Интерфакс-Украина.



"Метро закрывать мы не будем. Город как жил, так и должен жить. Но мы должны соблюдать социальную дистанцию. Мы должны обеспечить безопасное передвижение для людей", - заявил он на совещании в мэрии в понедельник.



Он поручил руководству метрополитена разработать новый график движения поездов с меньшими интервалами, чтобы не допускать скапливания людей на платформах. "Увеличивай количество поездов, потому что не надо, чтобы люди ждали на платформах и не было скопления", - сказал Терехов, обращаясь к гендиректору КП "Харьковский метрополитен" Вячеславу Стаматину.



Терехов также заявил, что дезинфекция в общественном транспорте (трамваях, троллейбусах, маршрутках и метро) должна проводиться не менее двух раз в день и напомнил о необходимости соблюдения масочного режима. Вместе с тем, первый заместитель городского головы подчеркнул, что водители не могут контролировать соблюдение масочного режима пассажирами – это должна делать полиция. "Контроль должна осуществлять никто иной, как Национальная полиция", - сказал он.



По информации Харьковской облгосадминистрации, за минувшие сутки в регионе подтвержден 741 случай COVID-19, в том числе 499 – в Харькове.