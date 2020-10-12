За 9 месяцев "Укроборонпром" изготовил продукции на 21 миллиард

По итогам 9 месяцев 2020 года предприятия "Укроборонпрома" изготовили вооружения и военной техники, а также предоставили услуг по их ремонту и обслуживанию, на 21,8 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба госконцерна.

Отмечается, что это на 1,1 миллиарда гривен больше, чем за аналогичный период 2019 года (20,7 млрд грн соответственно).

"Таким образом, объем производства вооружения и военной техники предприятиями концерна за три квартала текущего года составил 105% по сравнению с 2019 годом.

Объем произведенной продукции (услуг) предприятий бронетанковой отрасли увеличился почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 4,6 млрд грн (2,7 млрд грн в 2019 году соответственно). Увеличение объемов произведенной продукции и оказанных услуг наблюдается и на предприятиях радиолокации, радиосвязи и специального приборостроения, а также судостроительных и судоремонтных предприятиях.

Так, по итогам трех кварталов 2020 года, эти предприятия концерна изготовили продукции и оказали услуг на 1,9 млрд грн (1,8 млрд грн в 2019 году) и 2,5 млрд грн соответственно (2,1 млрд грн в 2019 году)", - говорится в сообщении.

При этом, объем производства ВВТ и ремонтов авиа- и судостроительных предприятий концерна, высокоточного оружия и боеприпасов в 2020 году, несмотря на карантин и позднюю контрактацию, остаются на уровне аналогичного периода прошлого года.

Сообщается, что за 9 месяцев текущего года предприятия выполнили 101% плана текущего года по изготовлению и ремонту вооружения и военной техники.

В концерне добавили, что государственный оборонный заказ предприятия также выполняют в полном объеме: по итогам трех кварталов текущего года выполнено 100% плана по ремонту ВВТ и 98% плана по модернизации или изготовления нового ВВТ.

Экономическая правда