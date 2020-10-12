Польская нефтегазовая компания подписала соглашение на добычу газа в Украине

Польская нефтегазовая компания (PGNiG) подписала инвестиционное соглашение с Группой компаний "Энергетические ресурсы Украины" (Группа ЭРУ) о совместном проекте разведки и добычи природного газа в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба компаниии.

Соглашение устанавливает общие рамки сотрудничества и определяет график дальнейшей работы на участке, расположенной вблизи польской границы в Украину.

Значительный производственный потенциал проекта подтверждается результатами геологических исследований, проведенных PGNiG, которые показывают сходство геологических структур участки с Перемышлем, крупнейшим месторождением природного газа в Польше.

Важным элементом любого инвестиционного проекта, осуществляемого в Украине, является страхование от политических рисков. С целью обеспечения финансовой защиты совместного проекта PGNiG и Группой ЭРУ начаты переговоры с US International Development Finance Corporation и Poland's Export Credit Insurance Corporation (KUKE).

"Эта лицензия - наша первая перспектива разведки в Украине, участок расположен в очень перспективной геологической зоне, охватывающей также Перемышльское месторождение. У нас есть все необходимые ресурсы, технологии и оборудование, а наши сотрудники имеют знания, накопленные за 60 лет разведки и добычи в Жешувском регионе", - считает глава Правления PGNiG Ежи Квецинський.