"Киевгорстрой" принял на баланс крупнейший ЖК "Укрбуда"

"Киевгорстрой" принял на баланс крупнейший объект "Укрбуда" с наибольшим количеством инвесторов - ЖК "Чарівне місто".

Об этом сообщил президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир в Facebook.

"Могу с уверенностью заявить, что подписано все необходимые документы, которые позволяют "Киевгорстрою" в ближайшее время начать строительство и продажу квартир в этом комплексе. Хочу заверить инвесторов, что их ЖК в надежных руках", - пишет Кушнир.

Напомним:

"Киевгорстрой" подписал договор с Министерством обороны для завершения строительства жилого комплекса "Чаривне мисто" корпорации "Укрбуд".

На сегодняшний день "Киевгорстроем" в целом принято 16 объектов корпорации "Укрбуд". Три из них уже введены в эксплуатацию, на 2 ЖК - получено почтовый адрес.

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Экономическая правда