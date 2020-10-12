Заместитель главы НБУ о проекте "Электронная гривня": Внешне все выглядит как затишье

В Нацбанке пока ищут необходимую идею для проекта "Электронная гривня", "внешне все выглядит как затишье".

Об этом в интервью FinClub заявил заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

"У нас внешне все выглядит как затишье, потому что мы пока ищем необходимую идею для этого проекта. В проведенном пилоте е-гривня стала альтернативой для розничных расчетов физлиц.

Первые вопросы, которые возникают: "Как она будет конкурировать с карточкой? Почему рядовой украинец начнет пользоваться е-гривней, а не привычной карточкой или наличными?". Мы пока ищем ответы на них", - пояснил он.

По его словам, аналогичные дискуссии продолжаются и в других странах.

"НБУ стал достаточно инновационным банком среди стран-участниц, которые запустили пилотные проекты с электронной валютой. О нас узнали в мире, мы попали в отчеты МВФ и высшую лигу. Мы гордимся такими достижениями. Сейчас мы находимся в постоянном диалоге с центробанками других стран. Все обсуждения на уровне центробанков Франции, Канады, Сингапура, Швеции проходят с нашим участием.

Мы выражаем свои мысли и видим те "грабли", на которые наступают наши коллеги. Но ответа на вопрос о том, когда будет запущена е-гривня, у меня пока нет", - добавил он.

"Мы пытаемся нащупать, какие проблемы может решить е-гривня. Ведь любой продукт должен идти от потребности клиента. Мы смотрим, где этот инструмент можно применить. Я переориентировал нашу команду на то, чтобы найти "боли", которые будут решаться этим инструментом. Если они решаются круче именно е-гривней, то она "взлетит", - отметил Шабан.

Пилотный проект НБУ по изучению возможности выпуска собственной цифровой валюты на базе технологии блокчейн длился с 2016 года, его практическая часть завершилась в конце 2018 года.

В рамках пилотного проекта НБУ исследовал, как е-гривня может дополнить платежный ландшафт Украины и способствовать повышению доли безналичных расчетов.