Кабмин решил передать здание "Укрзализныци" Минстратегпрому, но профсоюз против
Здание "Главного информационно-вычислительного центра" (ГИВЦ) "Укрзализныци", передают в сферу управления Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, профсоюз УЗ выступил против.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Распоряжение о передачи закреплено постановлением Кабмина от 30 сентября 2020 года.
"ГИВЦ - это "мозг" железной дороги (основные серверы и "железо"), благодаря которому осуществляется управление движением. Если отключить серверы, то остановится система продажи билетов пассажирам, а также никто не сможет сесть в поезд, потому отсканировать билет станет невозможно.
Остановка системы управления перевозками более чем на шесть часов приведет к полной остановке поездов на стыках, переходных пунктах и припортовых станциях, что приведет к убыткам бизнеса грузопроизводителей. А "Укрзализныця" за сутки потеряет 150 млн грн", - говорится в сообщении председателя первичной профсоюзной организации ГИВЦ Вадима Москвина.
По его словам, железнодорожники до сих пор не получили официальной позиции своего руководства по этому вопросу, и не знают, куда именно их должны переселить и переселят ли вообще.
Представители профсоюзов ГИВЦ в понедельник проведут мирное шествие к Кабинету министров
В распоряжении Кабмина сообщается, что "Укрзализныця" должна освободить помещение в 30-дневный срок.
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