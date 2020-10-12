Кабмин решил передать здание "Укрзализныци" Минстратегпрому, но профсоюз против

Здание "Главного информационно-вычислительного центра" (ГИВЦ) "Укрзализныци", передают в сферу управления Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, профсоюз УЗ выступил против.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Распоряжение о передачи закреплено постановлением Кабмина от 30 сентября 2020 года.

"ГИВЦ - это "мозг" железной дороги (основные серверы и "железо"), благодаря которому осуществляется управление движением. Если отключить серверы, то остановится система продажи билетов пассажирам, а также никто не сможет сесть в поезд, потому отсканировать билет станет невозможно.

Остановка системы управления перевозками более чем на шесть часов приведет к полной остановке поездов на стыках, переходных пунктах и припортовых станциях, что приведет к убыткам бизнеса грузопроизводителей. А "Укрзализныця" за сутки потеряет 150 млн грн", - говорится в сообщении председателя первичной профсоюзной организации ГИВЦ Вадима Москвина.

По его словам, железнодорожники до сих пор не получили официальной позиции своего руководства по этому вопросу, и не знают, куда именно их должны переселить и переселят ли вообще.

Представители профсоюзов ГИВЦ в понедельник проведут мирное шествие к Кабинету министров

В распоряжении Кабмина сообщается, что "Укрзализныця" должна освободить помещение в 30-дневный срок.





