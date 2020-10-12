Развитие туризма: Укравтодор берет на баланс дороги Чернобыльской зоны
220 км дорог в 30-километровой Чернобыльской зоне отчуждения будут переданы на баланс Службы автомобильных дорог в Киевской области.
Об этом сообщает пресс-служба Укравтодор.
"В случае с дорогами в зоне отчуждения - мы планируем их обновление за 2021-2023. До трагедии эти дороги были частью международных маршрутов, сейчас они будут обеспечивать, прежде всего, туристические потребности", - отметил глава ведомства Александр Кубраков.
Вскоре начнется комиссионное обследование состояния дорог, на его основе и с учетом туристических маршрутов будут приоритезованы ремонты.
По информации Госагентства по управлению зоной отчуждения с 2015 года до 2019 года количество туристов увеличилось с 8 тысяч до 80 тысяч, из них почти половина - иностранцы.
Чернобыльская зона расположена в Полесском и Ивановском районе Киевской области, добраться туда можно по дороге Р-02 Киев - Иванков - Овруч.
В Укравтодоре также напомнили, что в этом году будет завершен ремонт дороги Р-02 на 13 км в районе сел Старые Петровцы, Новые Петровцы и Лютеж.
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