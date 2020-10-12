Автогаз продолжает дорожать в рознице
Розничные операторы, работающие в эконом-сегменте, в период с 9 по 12 октября повысили стоимость автогаза на 10–40 коп./л.
Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга "Консалтинговой группы А-95", передает enkorr.
Сеть АЗК "БРСМ-Нафта" подняла цены на 9 коп./л, до 12,35 грн/л. Такие сети как Chipo и Mango повысили цены на 12 коп./л, до 11,96 и 11,81 грн/л соответственно.
UPG повысила цены на 10 коп./л, до 12,15 грн/л. На станциях Motto автогаз подорожал также на 10 коп./л, до 11,91 грн/л. Консолидированная сеть "Привата", владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены на 40 коп./л, до 11,35 грн/л на станциях в Закарпатской области.
KLO, "Укргаздобыча" и "Олас" за выходные подняли цены на 10-40 коп./л.
Средняя стоимость СУГ по Украине 12 октября составила 12,22 грн/л (+4 коп./л).
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