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"Укрпошта" в топ-30 почт мира: выше Израиля и Дании, но ниже Молдовы и РФ

Понедельник, 12 октября 2020, 12:10

"Укрпошта" впервые вошла в рейтинг топ-30 почт мира (из 170-ти) - Postal Development Index 2019. Три первых места в рейтинге занимает Швейцария, Австрия и Германия.

Об этом сообщает глава госкомпании Игорь Смелянский.

"..Мы только начинаем перестройку инфраструктуры, однако даже текущие результаты дают нам возможность приблизиться к группе лидеров.

..Нам не хватило чуть-чуть, чтобы войти в список Global Postal Champions (нужно 60 баллов, а у нас 58.64). Но я уверен, что после постройки новых сортировочных центрови принятия закона 2788-д о банке мы займем свое место среди лидеров", - пишет Смелянский.

Рядом с Украиной расположились Литва и Венгрия (31 и 32-е место), а также Сербия и Финляндия (29 и 28-е).

Страны с которыми соседствует Украина расположились в таком порядке: Польша (13-е место), РФ (19-е), Беларусь (20-е), Словакия (21-е) Молдова (26-е), Румыния (44-е).

 

Также глава "Укрпошты" привел 4 компонента по которым составляли рейтинг

1)    Reliability (Надежность) – качество доставки

2)    Reach – (Доступность) – количество прямых международных связей. 

"Мы тут неплохо выглядим, хотя с учетом сокращения прямых рейсов будет не просто удерживать позиции", - отметил Смелянский.

3)    Relevance (Релевантность) – продуктовая линейка, количество и доступность почтовых отделений

4)    Resilience (Сопротивляемость к внешним и внутренним шокам) – диверсификация выручки, развитие финансовых и банковских услуг и т.д. 

Экономическая правда

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Укрпочта

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