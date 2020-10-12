"Укрпошта" в топ-30 почт мира: выше Израиля и Дании, но ниже Молдовы и РФ
"Укрпошта" впервые вошла в рейтинг топ-30 почт мира (из 170-ти) - Postal Development Index 2019. Три первых места в рейтинге занимает Швейцария, Австрия и Германия.
Об этом сообщает глава госкомпании Игорь Смелянский.
"..Мы только начинаем перестройку инфраструктуры, однако даже текущие результаты дают нам возможность приблизиться к группе лидеров.
..Нам не хватило чуть-чуть, чтобы войти в список Global Postal Champions (нужно 60 баллов, а у нас 58.64). Но я уверен, что после постройки новых сортировочных центрови принятия закона 2788-д о банке мы займем свое место среди лидеров", - пишет Смелянский.
Рядом с Украиной расположились Литва и Венгрия (31 и 32-е место), а также Сербия и Финляндия (29 и 28-е).
Страны с которыми соседствует Украина расположились в таком порядке: Польша (13-е место), РФ (19-е), Беларусь (20-е), Словакия (21-е) Молдова (26-е), Румыния (44-е).
Также глава "Укрпошты" привел 4 компонента по которым составляли рейтинг
1) Reliability (Надежность) – качество доставки
2) Reach – (Доступность) – количество прямых международных связей.
"Мы тут неплохо выглядим, хотя с учетом сокращения прямых рейсов будет не просто удерживать позиции", - отметил Смелянский.
3) Relevance (Релевантность) – продуктовая линейка, количество и доступность почтовых отделений
4) Resilience (Сопротивляемость к внешним и внутренним шокам) – диверсификация выручки, развитие финансовых и банковских услуг и т.д.
Экономическая правда
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