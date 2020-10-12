Набсовет "Нафтогаза" покидает иностранец: "Наростает саботаж со стороны коррумпированных сил"

Амос Хохштайн (слева)

Американский бизнесмен Амос Хохштайн прекращает полномочия независимого директора в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщает пресс-служба НАК.

Одной из причин такого решения Хохштайн назвал усиление противодействия процессам реформирования рынка газа и трансформации "Нафтогаза" в независимую эффективную компанию.

"Он также призвал правительство Украины продолжить курс на обеспечение независимости наблюдательных советов как предохранителя от возвращения коррупционных схем прошлого", - говорится в сообщении.

В колонке для издания KyivPost американец написал, что "Нафтогазу" грозит нарастающий саботаж со стороны коррумпированных сил". Он заявил, что руководство "Нафтогаза" встречало сопротивление на каждом этапе трансформации компании.

"Компания была вынуждена тратить бесконечное количество времени на борьбу с политическим давлением и попытками олигархов обогатиться за счет сомнительных сделок", - пишет Хохштайн.

Хохштайн считает, что попытки саботажа усилились в последнее время, поскольку международное сообщество испытывало усталость от Украины, а администрация Дональда Трампа больше не занималась антикоррупционной повесткой дня. По его словам, наиболее ярко и вопиющим образом это проявилось, когда правительство Украины недавно согласовало и утвердило меморандум о взаимопонимании с компанией Louisiana Natural Gas, которую Хохштайн считает сомнительной.

"Каждая часть этого отвратительного дела представляет собой беды и опасности, с которыми сталкивается Украина, когда она возвращается в свое прошлое. Подписание соглашения с недостойной и сомнительной американской компанией при назначении ее руководителя, человека, который работал на того самого коррумпированного Януковича и (экс-министра энергетики) Юрия Бойко, которые пыталась вытеснить и положить конец революции Евромайдана", - заявил Хохштайн.

Он также привел еще один пример коррупции в Украине в качестве причины ухода из "Нафтогаза".

"После окончательного убеждения правительства отменить режим государственных обязательств для домашних хозяйств в августе 2020 года, "Нафтогазу" были выдвинуты различные необоснованные обвинения, сопровождаемые обычными призывами к расследованию. Старая тактика использования прокуроров и аудиторов для запугивания и возмездия вернулась. Именно это отвлечение является причиной того, что наблюдательный совет постоянно поддерживает "Нафтогаз" с использованием международных стандартов и обеспечивает регулярные аудиторские проверки такими авторитетными фирмами, как Deloitte и KPMG", - пишет Хохштайн.

"Я больше не могу стоять в стороне и поддерживать эту негативную тенденцию, и именно поэтому я должен добровольно покинуть правление", - заявил он.

Хохштайн работал в Наблюдательном совете НАК с 2017 года.

Напоминаем:

6 октября ЭП опубликовала материал "Минус" 75 миллиардов: что показал аудит "Нафтогаза" и кто понесет наказание", в котором говорится о финансовых нарушениях и недостатках в работе НАК "Нафтогаз Украины", обнаруженных Государственной аудиторской службой при проведении ревизии за период с 1 октября 2018 по 31 декабря 2019 года.

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что причинами скандала с аудитом НАК "Нафтогаз Украины" стали обязательства использовать международные стандарты бухгалтерской отчетности, а также спецобязательства по продаже газа населению.

Экономическая правда