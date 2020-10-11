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В Prozorro появилась возможность сообщать о нарушениях напрямую в Госаудитслужбу

Воскресенье, 11 октября 2020, 17:15
 

В Prozorro появилась техническая возможность сообщать и растраты в тендерах направления в Госаудитслужбу.

Об этом передает сайт торговой площадки.

"На странице каждого тендера теперь есть кнопка "Нашли нарушения?  Обратитесь к Госаудитслужбу".

Нажав на нее, можно указать данные, выбрать из перечня нарушений в публичных закупках именно то, с которым он/она столкнулись, и подробно его описать", - проинформировали в Prozorro.

После того, как на обращение будет наложена цифровая подпись, сообщение попадет в кабинет Государственной аудиторской службы на Prozorro.

Если приведенных фактов будет достаточно, Госаудиторська служба сможет проверить закупку и обязать исправить нарушения до момента растраты.

А если речь идет об уже потрачены бюджетные средства - наложить на нарушителей штраф или передать дело в суд.

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Prozorro

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