Украинскую IT-компанию купили американцы

Украинская IT-компания Archer Software объявила о сделке с американской компанией Cprime.

Об этом сообщается на сайте компании.

Сумма сделки не разглашается, но как пишет издание Ain, "по оценкам экспертов, 100% компании могли оценить в 5-8 млн долл".

Cprime — это американская компания, которая c 2014 года входит в группу, которая занимается IT-разработкой, сетевыми технологиями и IT-консультациями, а совокупный штат ее компаний — 37 200 сотрудников, при обороте в 2,6 млрд евро.