На украинскую кукурузу выросли экспортные цены

Экспортные цены на украинскую кукурузу выросли вместе с укреплением биржевых индексов.

Об этом сообщает Refinitiv Agriculture на своем Telegram-канале.

За прошедшую неделю цены на базисе FOB Одесса добавили более 10 долл за тонну, на базисе СРТ - более 15 долл за тонну.

"Сокращение прогнозов урожая кукурузы как в Украине, так и в других экспортных регионах заставляет фермеров сдерживать продажи.

Кроме того, дожди, которые прошли в некоторых регионах страны, замедлили темпы уборки, что также стало причиной сокращения поставок кукурузы", - говорится в сообщении.