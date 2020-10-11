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На украинскую кукурузу выросли экспортные цены

Воскресенье, 11 октября 2020, 12:57
 

Экспортные цены на украинскую кукурузу выросли вместе с укреплением биржевых индексов. 

Об этом сообщает Refinitiv Agriculture на своем Telegram-канале.

За прошедшую неделю цены на базисе FOB Одесса добавили более 10 долл за тонну, на базисе СРТ - более 15 долл за тонну.

"Сокращение прогнозов урожая кукурузы как в Украине, так и в других экспортных регионах заставляет фермеров сдерживать продажи.

Кроме того, дожди, которые прошли в некоторых регионах страны, замедлили темпы уборки, что также стало причиной сокращения поставок кукурузы", - говорится в сообщении.

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экспорт

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