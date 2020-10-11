МВД решило упростить процесс регистрации авто: позволят выбирать любые комбинации номерных знаков
Министерство внутренних дел хочет упростить процесс регистрации транспортного средства и присвоения номерного знака.
Об этом сообщил заместитель главы МВД Сергей Гончаров.
МВД предлагает, чтобы владелец автомобиля получал исключительно свидетельство о регистрации. А номерной знак человек по своему усмотрению сможет заказать в любом месте, которое имеет право производить номера по государственному стандарту.
Сообщается, что владельцы транспортных средств смогут выбирать любые комбинации из свободных, а не только те, что есть в сервисном центре, где проводится регистрация, пояснил Гончаров.
Также изменения позволят делать регистрацию онлайн, через сервисные центры, ЦНАП т.д, отметил он.
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