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МВД решило упростить процесс регистрации авто: позволят выбирать любые комбинации номерных знаков

Воскресенье, 11 октября 2020, 11:29
 

Министерство внутренних дел хочет упростить процесс регистрации транспортного средства и присвоения номерного знака.

Об этом сообщил заместитель главы МВД Сергей Гончаров.

МВД предлагает, чтобы владелец автомобиля получал исключительно свидетельство о регистрации.  А номерной знак человек по своему усмотрению сможет заказать в любом месте, которое имеет право производить номера по государственному стандарту.

Сообщается, что владельцы транспортных средств смогут выбирать любые комбинации из свободных, а не только те, что есть в сервисном центре, где проводится регистрация, пояснил Гончаров.

Также изменения позволят делать регистрацию онлайн, через сервисные центры, ЦНАП т.д, отметил он.

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МВД авто

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