Стали известны самые популярные автобусные маршруты
Суббота, 10 октября 2020, 18:06
Гендиректор BlaBlaCar и Busfor в Украине Алексей Лазоренко рассказал про самые популярные автобусные маршруты внутренних и международных рейсов.
Об этом он рассказал в интервью ЦТС.
По его словам, в мае-июне 2020-го года постепенно возвращаться к нормальному состоянию начал рынок внутренних автобусных перевозок.
"В период ослабления карантина, внутренние автобусные перевозки довольно таки быстро выросли на 50%, в то время как международные упали на 70-80% в связи с закрытием большинства границ", - отметил он.
Топ наиболее популярных автобусных маршрутов летом 2020-го:
- Киев-Одесса
- Харьков-Киев
- Львов-Киев
- Киев-Днепр
Топ международных автобусных маршрутов летом 2020-го:
- Киев-Варшава
- Варшава-Минск
- Киев-Вроцлав
- Киев-Краков
- Варшава-Брест
- Познань-Киев
- Киев-Катовице
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