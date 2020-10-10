Стали известны самые популярные автобусные маршруты

Гендиректор BlaBlaCar и Busfor в Украине Алексей Лазоренко рассказал про самые популярные автобусные маршруты внутренних и международных рейсов.

Об этом он рассказал в интервью ЦТС.

По его словам, в мае-июне 2020-го года постепенно возвращаться к нормальному состоянию начал рынок внутренних автобусных перевозок.

"В период ослабления карантина, внутренние автобусные перевозки довольно таки быстро выросли на 50%, в то время как международные упали на 70-80% в связи с закрытием большинства границ", - отметил он.

Топ наиболее популярных автобусных маршрутов летом 2020-го:

Киев-Одесса

Харьков-Киев

Львов-Киев

Киев-Днепр

Топ международных автобусных маршрутов летом 2020-го: