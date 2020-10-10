Лучшие украинские вина дегустация в Закарпатье 20-22 октября

Корпорация "Укрвинпром" во время профессиональной дегустации определит лучшие образцы винодельческой продукции Украины.

20-22 октября 2020 году на базе ШАТО ЧИЗАЙ в городе Берегово Центральная отраслевая дегустационная комиссия корпорации "Укрвинпром" проведет всеукраинскую дегустацию "закрытым способом" по определению лучшего винодельческой продукции Украины.

Образцы для дегустации будут закуплены исключительно в торговых сетях. Таким образом специалисты смогут оценить именно ту винодельческую продукцию, которую покупают украинцы.

Лучшие образцы получат награды во время Шестого национального винодельческого форума, который состоится в ноябре этого года.

Мероприятия пройдут при поддержке Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Торгово-промышленной палаты и "Украинской правды".