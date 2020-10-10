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Google хочет добавить в YouТube функцию интернет-магазина

Суббота, 10 октября 2020, 16:00
 

Корпорация Google хочет добавить в YouТube функцию интернет-магазина.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники в компании.

Сообщается, что в скоро каждый товар, который пользователи видят в видеороликах на YouTube, можно будет купить онлайн прямо на самом видео-сервисе.

По информации агенства, YouTube начал предлагать авторам использовать свое программное обеспечение для маркировки и отслеживания продуктов, представленных в их видеороликах. 

"После этого данные будут связаны с инструментами аналитики и покупок через Google", - говориться в материале.

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Google

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