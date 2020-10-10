L'Oreal планирует закрыть некоторые магазины в США

Производителей косметики, L'Oreal планирует закрыть некоторые точки розничных продаж в США.

Об этом сообщает Bloomberg.

Сообщается, что это делается для реструктуризировать свои люксовые операции в связи с серьезными изменениями в поведении потребителей в условиях пандемии,

Реорганизация пройдет в ближайшие полгода. В ее рамках американское подразделение L'Oreal Luxe, специализирующееся на люксовых косметических средствах, намерено перенаправить инвестиции в электронную торговлю.

Эти меры затронут до 400 сотрудников подразделения L'Oreal Luxe в США, на крупнейшем для компании рынке.

Некоторые работники смогут перейти на другие позиции. Сколько магазинов планируется закрыть, не сообщается.