L'Oreal планирует закрыть некоторые магазины в США
Производителей косметики, L'Oreal планирует закрыть некоторые точки розничных продаж в США.
Об этом сообщает Bloomberg.
Сообщается, что это делается для реструктуризировать свои люксовые операции в связи с серьезными изменениями в поведении потребителей в условиях пандемии,
Реорганизация пройдет в ближайшие полгода. В ее рамках американское подразделение L'Oreal Luxe, специализирующееся на люксовых косметических средствах, намерено перенаправить инвестиции в электронную торговлю.
Эти меры затронут до 400 сотрудников подразделения L'Oreal Luxe в США, на крупнейшем для компании рынке.
Некоторые работники смогут перейти на другие позиции. Сколько магазинов планируется закрыть, не сообщается.
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