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Укрзализныця за 9 месяцев перевезла на 6,5% больше железной и марганцевой руды

Суббота, 10 октября 2020, 11:26
 

Укрзализныця за 9 месяцев перевезла 60,3 млн тонн железной и марганцевой руды, что на 6,5% больше, чем в январе-сентябре 2019 года.

Об этом сообщает gmk.center.

Так, за девять месяцев УЗ нарастила показатели экспортных и транзитных перевозок руды:

экспортные - 34,5 млн тонн (+ 11,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года);

транзитные -5,2 млн т (+ 9,4%).

В то же время импортные перевозки в январе-сентябре сократились на 48,1% - до 481,7 тыс. Тонн, а внутренние на 0,3% до  20,2 млн тонн.

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Укрзализныця

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