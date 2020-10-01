"Низкая цена на газ": за полгода "Укргаздобыча" уменьшила чистую прибыль в 54 раза

По итогам 1-го полугодия 2020 года "Укргаздобыча" сократила чистую прибыль в 54 раза (с 16,25 млрд грн за половину 2019-го до 301 млн грн), а чистый доход от реализации продукции - почти в два раза (с 44, 6 млрд грн до 23,6 млрд).

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Сообщается, что ключевой фактор, который повлиял на финансовые результаты "Укргаздобычт" в 1-м полугодии - снижение средней цены реализации газа на 46% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года.

Также за полгода компания инвестировала в развитие добычи украинского газа 6,9 млрд грн, перечислила 12,7 млрд грн налогов в бюджеты всех уровней, а также направила 576 млн грн на противодействие пандемии коронавируса в Украине.

Также в "Укргаздобыче" отмечают, что вопреки неблагоприятной конъюнктуре, компании фактически удалось удержать добычу газа.

"В I полугодии 2020 года были подняты на поверхность 6,76 млрд м³ газа, которые группа Нафтогаз поставила населению и ТКЭ. Отклонение от аналогичных показателей прошлого года составляет минус 0,8%", - отмечает пресс-служба.

Такие результаты обеспечены за счет введения в эксплуатацию 24 скважин, а также проведение 347 операций колтюбинговыми установками и 53 операций с ГРП.

Кроме того, выполнено 62 операции по капитальному ремонту скважин.

"В кризисных условиях нам удается удерживать плановые показатели за счет концентрации на высокопотенциальный проектах и повышении операционной эффективности", - отметила Елена Кобец, генеральный директор Укргаздобычи.