В нынешних условиях поступления от акцизов на табачные изделия для электрического нагрева в течение следующих пяти лет (2021-2025 гг.) могут составлять на 47,4 млрд грн больше, чем при применении альтернативного предложения табачной промышленности.

Соответствующие рассчеты предоставила Киевская школа экономики вместе с VoxUkraine и некоммерческой организацией Campaign for.

В начале 2020 года Верховная Рада утвердила прогрессивные изменения в законопроекте №1210, документ вводит налогообложения табачных изделий для электрического нагрева (ТИЭН) на уровне акцизных ставок на сигареты с 1 января 2021 года.

Начиная со следующего года, ТИЭН будет поштучно обкладывать налогами по специфическим акцизным налогом по ставке 1456,33 грн за 1000 штук, что эквивалентно ставке на сигареты.

Ставка будет увеличиваться ежегодно на 20%, аналогично налоговой ставки на сигареты, и к 2025 году акциз составит 3019,85 грн за 1000 штук ТИЭН.

Вместо этого табачная индустрия предлагает альтернативный график увеличения налогов на ТИЭН.

Производители сигарет предлагают облагать ТИЭН не как сигареты, а как другие продукты курения - то есть считать акциз на основе веса продукции, а не по количеству штук, и повышать акциз на 35% ежегодно с 2021 по 2025 год.

фЭто означает, что к 2025 году налог на табачные изделия для электрического нагрева будет эквивалентен только 1558,77 грн за 1000 стиков, что составляет почти половину налога (а именно 3019,85 грн), который предусмотрен Законом № 466-IX (необходимо учесть тот факт, что сток для нагрева табака весит около 0,305 грамм).