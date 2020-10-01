Зеленский заявил, что будет развивать атомную энергетику, несмотря на противодействие многих стран

Президент Владимир Зеленский отмечает, что Украина будет развивать свою атомную энергетику, достраивать АЭС в Украине, несмотря на противодействие многих стран.

Об этом он заявил на брифинге в Ровенской области передает Интерфакс-Украина.

"Есть стратегия развития атомной энергетики в Украине и достройки АЭС в Украине. Это обязательно будем делать. У нас все-таки где-то 51-52% генерация в Украине - это "атомка". Самый дешевый вид электроэнергии для Украинской, для потребителя, поэтому мы будем это развивать.

Кстати, все это уже видят. Мы понимаем, что если профессионалы строят, а государство работает над безопасностью АЭС, то ничего не грозит ни природе, ни климату. Это безопасный вид электроэнергии ", - сказал он на брифинге в Ровенской области в четверг.

Зеленский отметил, что Украина имеет все возможности быть в вопросе атомной энергетики одной из первых и в Европе, и в мире.

"Я понимаю, что против" атомки "будет работать многие страны. Чтобы полностью уничтожить" атомку "в Украине, а мы ее наоборот будем защищать", - заявил он.