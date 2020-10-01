Гривня на закрытии межбанка ослабла

1 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,34 - 28,35 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,34 - 28,35 гривни;

Евро - 33,26 - 33,27 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,23 - 28,41 гривни. Евро покупают по 32,90 гривни, продают по 33,32 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,30 - 28,36 гривни, евро - 33,06 - 33,19 гривни.

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 1 октября на уровне 28,31 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,16 грн (на 30 сентября - 33,13 гривни).

1 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,28 - 28,30 гривни.

Экономическая правда