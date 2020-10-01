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СБУ разоблачила схему на рынке ценных бумаг на более чем 2,8 миллиарда

Четверг, 1 октября 2020, 17:00
 

СБУ в сотрудничестве с Департаментом борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем Налоговой службы разоблачило схему выдачи фиктивных кредитов связанным предприятиям с признаками фиктивности, общий объем операций - более 2,8 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"По результатам проведенных мероприятий и комплекса розыскных действий выявлена ​​группа компаний юридических лиц - профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые от подконтрольных инвестиционных фондов выдавали фиктивные кредиты связанным предприятиям с признаками фиктивности, предоставляли услуги реальному сектору экономики по выводу средств из оборота предприятий, их конвертации и легализации доходов, полученных преступным путем.

Общий объем таких операций за период 2019-2020 годы составил более 2,8 миллиарда гривень", - подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины 29 сентября запретила торговлю ценными бумагами двух инвестиционных фондов.

"Досудебное расследование продолжается, проводятся мероприятия на дальнейшую отработку предприятий реального сектора экономики, воспользовавшихся услугами противоправной деятельности указанной группы с целью возмещения убытков, причиненных государственным интересам", - добавили в СБУ.

Экономическая правда

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СБУ ценные бумаги

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