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Приватбанк с 1 октября снижает ряд тарифов для бизнеса

Четверг, 1 октября 2020, 15:05
 

Приватбанк с 1 октября снижает тарифы для предпринимателей и юрлиц за прием наличных в терминалах самообслуживания, а также отменяет тарифы на послеоперационное обслуживание.

Об этом сообщает FinClub со ссылкой на пресс-службу банка.

В частности, с 1 октября тарифы за внесение выручки на счет через терминалы самообслуживания снизили с 7 до 5 грн независимо от суммы зачисления.

При этом, тариф за внесение наличных через кассу банка установлен на уровне 20 грн, также независимо от суммы зачисления.

В то же время, для стимулирования безналичных операций и cashless, с 1 октября тариф за снятие наличных с корпоративных карт и карт "Ключ к счету" составит 1%, а за нецелевое пополнение наличными корпоративных карточек и карточек "Ключ к счету" - 0,5%.

"Также с 1 октября Приватбанк отменяет тарифы на послеоперационное обслуживание, то есть проведение операций по окончании банковского дня. Тариф за проведение платежей корпоративных клиентов на счета в других банках составит 3 грн за платеж, а тариф на внутрибанковские платежи остается бесплатным", - говорится в сообщении.

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Приватбанк

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