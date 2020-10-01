Энергетическое агентство Дании выдало разрешение на эксплуатацию "Северного потока-2"

Энергетическое агентство Дании выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" на датском континентальном шельфе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресслужбу агентства.

Компания Nord Stream 2 AG обратилась за соответствующим разрешением в конце прошлого года.

"Датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на эксплуатацию участка газопровода Nord Stream 2 на ряде условий, обеспечивающих безопасную эксплуатацию газопроводов", - пояснили в агентстве.

В частности, ввод в эксплуатацию может быть осуществлен только тогда, когда хотя бы один из трубопроводов был испытан, проверен и когда были выполнены соответствующие условия разрешения на строительство и разрешения на эксплуатацию.

Трубопровод на датском континентальном шельфе является частью более крупного проекта, состоящего из двух параллельных ниток общей протяженностью 1230 км для транспортировки газа из России в Германию.

Газопровод начинается в России, проходит через финские, шведские, датские и немецкие морские районы и выходит на берег Германии. Он позволяет транспортировать 55 млрд кубометров природного газа в год. Власти России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании уже выдали разрешения на этот проект.

Европейская правда