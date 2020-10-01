Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники

1 октября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на установились на уровне 28,28 - 28,30 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 13:35 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,33 - 28,35 гривни;

Евро - 33,26 - 33,28 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,22 - 28,41 гривни. Евро покупают по 32,88 гривни, продают по 33,30 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,28 - 28,34 гривни, евро - 33,01 - 33,13 гривни.

Средний курс в обменниках Украины: доллар - 28,28 - 28,33 гривни, евро - 33,01 - 33,14 гривни.

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 1 октября на уровне 28,31 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,16 грн (на 30 сентября - 33,13 гривни).

1 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,28 - 28,30 гривни.

Экономическая правда