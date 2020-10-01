Спрос на новые легковые авто вырос на 6% – ассоциация
В сентябре украинский автопарк пополнился 7,6 тыс. шт. новых легковых авто - по сравнению с сентябрем 2019 года спрос на новые легковые авто вырос на 6%.
Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".
По сравнению с показателями прошлого месяца регистрации новых авто выросли почти на 9%.
"Наиболее популярным брендом сентября стала Toyota (год назад был Renault). Первую строчку рейтинга Тойота заняла с показателем 1353 реализованных автомобилей. В результате, относительно прошлого года этот японский бренд улучшил свой сентябрьский результат почти на 28 процентов.
На втором месте Renault с показателем 994 авто. Спрос на автомобили этой марки уменьшился на 14 процентов", - говорится в сообщении.
Замыкает топ-3 Volkswagen (694 новых машин), Volkswagen почти удвоил свои сентябрьские продажи прошлого года.
Также в топ-5 Kia (465 авто, -25% к сентябрю 2019г.) и Nissan (446 регистраций, + 28% к сентябрю 2019г.).
Сообщается, что бестселлером месяца стал автомобиль Toyota RAV-4 с показателем 542 регистрации.
Всего за три квартала цьоо года в Украине свои первые регистрационные номера получили чуть более 60 тыс новых легковых автомобилей - это на 2,6% меньше чем за аналогичный период прошлого года.
Экономическая правда
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