Спрос на новые легковые авто вырос на 6% – ассоциация

В сентябре украинский автопарк пополнился 7,6 тыс. шт. новых легковых авто - по сравнению с сентябрем 2019 года спрос на новые легковые авто вырос на 6%.

Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

По сравнению с показателями прошлого месяца регистрации новых авто выросли почти на 9%.

"Наиболее популярным брендом сентября стала Toyota (год назад был Renault). Первую строчку рейтинга Тойота заняла с показателем 1353 реализованных автомобилей. В результате, относительно прошлого года этот японский бренд улучшил свой сентябрьский результат почти на 28 процентов.

На втором месте Renault с показателем 994 авто. Спрос на автомобили этой марки уменьшился на 14 процентов", - говорится в сообщении.

Замыкает топ-3 Volkswagen (694 новых машин), Volkswagen почти удвоил свои сентябрьские продажи прошлого года.

Также в топ-5 Kia (465 авто, -25% к сентябрю 2019г.) и Nissan (446 регистраций, + 28% к сентябрю 2019г.).

Сообщается, что бестселлером месяца стал автомобиль Toyota RAV-4 с показателем 542 регистрации.

Всего за три квартала цьоо года в Украине свои первые регистрационные номера получили чуть более 60 тыс новых легковых автомобилей - это на 2,6% меньше чем за аналогичный период прошлого года.

Экономическая правда