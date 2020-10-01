Курс валют на 1 октября: курс, "черный" и наличный рынки

1 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,28 - 28,30 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,31 - 28,33 гривни;

Евро - 33,21 - 33,33 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,21 - 28,40 гривни. Евро покупают по 32,89 гривни, продают по 33,31 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,26 - 28,33 гривни, евро - 32,98 - 33,11 гривни.

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 1 октября на уровне 28,31 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,16 грн (на 30 сентября - 33,13 гривни).

Экономическая правда