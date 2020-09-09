Бывший совладелец "Укргазбанка" может стать членом Совета НБУ
Среда, 9 сентября 2020, 17:50
Финансовый комитет ВР поддержал кандидатуру экс-совладельца "Укргазбанка" Василий Горбаля на должность члена Совета НБУ.
На заседании комитета 9 сентября за кандидатуру Горбаля проголосовали 24 нардепа, 3 воздержались.
Теперь кандидатуру Горбаля должна утвердить Верховная Рада.
Василий Горбаль - бывший совладелец и почетный президент "Укргазбанка", дважды был членом Совета НБУ (2003-2005, 2007-2014 годы). Нардеп 4,5,6 созывов, был членом Партии регионов, возглавлял киевское городское отделение партии.
В апреле-декабре 2010 года декабря был председателем Львовской ОГА.
Экономическая правда
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