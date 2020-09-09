Кабмин разрешил закупать системы подачи кислорода и вакцины от гриппа по упрощенной процедуре

Кабмин разрешил закупать системы подачи кислорода и вакцины от гриппа для иммунизации групп риска COVID-19 по упрощенной процедуре - с освобождением от налогообложения НДС.

Такое решение было принято на заседании 9 сентября.

"Постановление о внесении изменений в перечень товаров, работ и услуг, направленных на предотвращение возникновения, распространения, ликвидацию и локализацию вспышек эпидемии и пандемии COVID-19.

Вносятся изменения в постановления Кабмина №224 и №225 - это упрощенная процедура закупок и освобождение от налогообложения НДС - дополнить их новыми услугами, медизделиями, в частности системами подачи кислорода и вакцинами против гриппа для проведения вакцинации лиц из групп риска заболеваемости COVID-19", - пояснил в ходе заседания глава Минздрава Максим Степанов.

Напомним:

1 августа истек срок действия запрета на экспорт средств индивидуальной защиты и не будет продлен.

Экономическая правда