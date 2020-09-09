Европейский футбол потеряет 4 миллиарда евро из-за пандемии

Европейский футбол потеряет 4 млрд евро из-за коронавируса, пустых стадионов и потерь от телетрансляций.

Об этом пишет BBC Украина.

"И 90% этих убытков, по подсчетам ФИФА, ляжет на плечи клубов", - подвел первые итоги пандемии президент итальянского "Ювентуса" Андреа Аньелли, который возглавляет влиятельную Ассоциацию европейских клубов (ECA).

Из-за кризиса крупнейший в мире рынок купли-продажи футбольных талантов сократится на 20-30%, предупредил Аньелли на виртуальной встречи ECA во вторник.

"Потери огромные, и для многих клубов они могут обернуться финансовым кризисом. Точный масштаб случившегося мы сможем оценить только после публикации годовых отчетов осенью", - сказал Аньелли.

Из-за пандемии сезон в некоторых европейских лигах завершился досрочно, другие все же доиграли до конца лета при пустых трибунах.

В результате телеканалы, которые оплатили гигантские счета за право транслировать матчи, требуют компенсации.

Самая богатая в мире английская Премьер-лига вернула более 360 млн евро, немецкая Бундеслига - около 200 млн.

А еще 575 млн евро элита европейского футбола потеряет на трансляции международных клубных соревнований, в частности Лиги чемпионов и Лиги Европы, финальную часть которых доигрывали в один матч, без ответных игр.

Последняя цифра не окончательная - УЕФА сейчас обсуждает детали, сообщил Аньелли.

Деньги телеканалов обеспечивают почти половину доходов самых богатых клубов мира: на них приходится около 45% поступлений. Чуть меньше приносит коммерческая деятельность, остальные 15% клубы зарабатывают на стадионах, подсчитала компания Deloitte.