Европейский футбол потеряет 4 миллиарда евро из-за пандемии
Европейский футбол потеряет 4 млрд евро из-за коронавируса, пустых стадионов и потерь от телетрансляций.
Об этом пишет BBC Украина.
"И 90% этих убытков, по подсчетам ФИФА, ляжет на плечи клубов", - подвел первые итоги пандемии президент итальянского "Ювентуса" Андреа Аньелли, который возглавляет влиятельную Ассоциацию европейских клубов (ECA).
Из-за кризиса крупнейший в мире рынок купли-продажи футбольных талантов сократится на 20-30%, предупредил Аньелли на виртуальной встречи ECA во вторник.
"Потери огромные, и для многих клубов они могут обернуться финансовым кризисом. Точный масштаб случившегося мы сможем оценить только после публикации годовых отчетов осенью", - сказал Аньелли.
Из-за пандемии сезон в некоторых европейских лигах завершился досрочно, другие все же доиграли до конца лета при пустых трибунах.
В результате телеканалы, которые оплатили гигантские счета за право транслировать матчи, требуют компенсации.
Самая богатая в мире английская Премьер-лига вернула более 360 млн евро, немецкая Бундеслига - около 200 млн.
А еще 575 млн евро элита европейского футбола потеряет на трансляции международных клубных соревнований, в частности Лиги чемпионов и Лиги Европы, финальную часть которых доигрывали в один матч, без ответных игр.
Последняя цифра не окончательная - УЕФА сейчас обсуждает детали, сообщил Аньелли.
Деньги телеканалов обеспечивают почти половину доходов самых богатых клубов мира: на них приходится около 45% поступлений. Чуть меньше приносит коммерческая деятельность, остальные 15% клубы зарабатывают на стадионах, подсчитала компания Deloitte.
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