НБУ объяснил, как защититься от угроз или навязчивых звонков коллекторов

В июле Национальный банк получил 535 жалоб граждан на действия коллекторов - это почти треть от всех полученных за месяц жалоб на действия небанковских финучреждений, НБУ рассказали о том, как защититься от угроз или навязчивых звонков коллекторов.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Две главные проблемы, с которыми сталкиваются клиенты: коллекторы звонят должнику с угрозами и коллекторы контактируют с родственниками или соседями должника, которые не имеют никакого отношения к кредиту. Поэтому граждане обращаются в Национальный банк с просьбами разъяснить, законно ли действуют коллекторы и как защитить себя в случае угроз или навязчивых звонков", - говорится в сообщении.

"Если вы лично не давали разрешение на использование вашего телефона, финансовая компания и коллекторы нарушают законодательство.

Если вам поступают звонки или письма по кредиту, который вы не брали и по которым не выступали поручителем, можно говорить о нарушении Закона Украины "О защите персональных данных". Номер телефона человека и его домашний адрес - это конфиденциальные данные. Финансовая компания и коллектор не имеют права на их обработку без согласия собственника", - добавили в НБУ.

Отмечается, что если коллектор угрожает, он также нарушает законодательство.

Угрозы, круглосуточные звонки должнику и членам семьи, использование бранных слов в сообщениях, распространение оскорбительных фотоколлажей и т.д. - это нарушение ряда статей Конституции Украины (статьи 3, 21, 22 и 32), Гражданского кодекса Украины (статьи 3, 291, 301, 302 и 308), Уголовного кодекса Украины (статья 182).

"Если коллектор угрожает принудительно взыскать долг - это обман. Лишь органы Государственной исполнительной службы и частные исполнители имеют законодательные основания принудительно взыскивать задолженность, соблюдая официальных процедур. Коллекторские компании могут только информировать должника или поручителя о наличии долга", - подчеркивают в НБУ.

Что делать в таких ситуациях?

Нужно узнать название коллекторской компании, представители которой звонят.

"Если кредит никак вас не касается, стоит объяснить ситуацию и попросить прекратить звонки. Если вам продолжают звонить по кредиту, который вас не касается, обратитесь с письменной жалобой к руководству коллекторской компании, а также в контакт-центр НБУ по телефону 0 800 505 240.

Также стоит обратиться к Уполномоченному ВРУ по правам человека или в суд. Ведь именно они контролируют соблюдение законодательства о защите персональных данных. В-третьих, если коллекторы угрожают, нужно обязательно обратиться в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Как Национальный банк планирует урегулировать работу коллекторов?

Отмечается, что НБУ присоединился к разработке законопроекта, над которым работает профильный комитет Верховной Рады, который должен четко определить правила работы коллекторов, запретить неэтичное поведение и установить санкции за нарушения.

Среди главных изменений, предлагаются:

банки и финансовые компании еще на этапе подписания договора должны предупреждать клиента о привлечении коллектора в случае просрочки по кредиту;

коллекторы будут обязаны соблюдать требования этического поведения;

Национальный банк будет вести реестр коллекторов;

банки и финансовые компании будут контролировать поведение привлеченных ими коллекторов, а также будут обязаны сообщать НБУ о заключенных сделках с коллекторами.

Экономическая правда