Приватбанк продает отель и офисы в центре Херсона за 52 миллиона

Приватбанк выставил на продажу на электронном аукционе OpenMarket недвижимость площадью более 5000 кв.м в центре Херсона.

Об этом сообщает "СЕТАМ".

Отмечается, что объект состоит из двух частей - гостиницы и офисных помещений.

Аукцион запланирован на 23 сентября 2020 года. Стартовая цена лота - 52 млн грн.

Сообщается, что в правой части здания (площадью 2635,2 кв.м.) в 2014 году была проведена реконструкция под качественный трехэтажный отель среднего класса на 60 номеров. В наличии котельная для подогрева воды и отопления в зимний период, прачечная.

Также отель может оказывать услуги по организации мероприятий в двух конференц-залах:

Большой зал на 100 посадочных мест с помещением для кофе-брейков;

Малый зал на 30 посадочных мест.

"По моему мнению, это выгодная инвестиция, которая быстро окупится", - заявил гендиректор ГП "СЕТАМ" Александр Мамро.

Экономическая правда