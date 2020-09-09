Минфин прогнозирует дефицит госбюджета 6% в 2021 году и 4,5% в 2022

Госбюджет-2021 еще окончательно не сформирован, предполагается дефицит госбюджета на уровне 6% в 2021 году, 4,5% в 2022 году и 3% в 2023 году.

Об этом заявил заместитель министра финансов Роман Ермоличев, передает пресс-служба ведомства.

"Госбюджет еще окончательно не сформирован. Сейчас идут консультации. В то же время мы должны учитывать нестабильную экономическую ситуацию в стране. Так, предполагается дефицит госбюджета на уровне 6% в 2021 году, 4,5% в 2022 году и 3% в 2023 году. В этом году он на уровне 7,5% ВВП", - сказал он.

По его словам, принятие решения об увеличении минимальной зарплаты - это существенный дополнительный ресурс, который необходимо учесть в государственном бюджете.

"Дополнительные расходы составляют около 47 млрд гривен. Ведь с 1 января 2021 года минимальная заработная плата будет увеличена до 6 тыс грн, а с 1 июля 2021 года - до 6,5 тыс гривен.

Также при расчетах в проекте бюджета на 2021 год предусматривается сохранение соотношения между размерами должностного оклада работника I-го тарифного разряда ЕТС и минимальной заработной платой, сложившееся в текущем году", - добавил Ермоличев.

Напомним:

Уровень бюджетного дефицита в Украине сейчас составляет около 300 миллиардов гривень, но цифра умеренная и абсолютно посильная для бюджета, кассового разрыва нет, ранее заявил премьер Шмыгаль.

Шмыгаль заверил, что "никакой" дыры "в бюджете нет, есть плановый дефицит бюджета в размере 7,5% ВВП.

Экономическая правда