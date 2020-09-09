НБУ назначил директоров 3 департаментов

Правление НБУ 8 сентября определило победителей конкурсного отбора на должности директоров 3 департаментов - департамента коммуникаций, юридического департамента и департамента стратегии и развития.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Мы формируем в Нацбанке высококвалифицированную и опытную команду профессионалов, способных развивать масштабные проекты и достигать амбициозных планов.

Уверен, что каждый из новых руководителей департаментов - специалист своего дела и имеет необходимый опыт и знания для развития своих направлений. Поздравляю их и желаю плодотворной работы на благо Национального банка Украины", - заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

Отмечается, что департамент коммуникаций возглавит Галина Калачева, которая с августа 2020 года работала в НБУ на должности руководителя по вопросам стратегических коммуникаций и выполняла обязанности директора Департамента коммуникаций.

В сферу ее компетенции будет входить:

управления, координация и развитие системы коммуникаций Национального банка со средствами массовой информации;

управления системой информационных каналов центрального банка и его развитие;

координация и реализация просветительских мероприятий, направленных на повышение финансовой культуры и осведомленности граждан Украины.

В НБУ добавили, что Галина Калачева до назначения в НБУ почти 11 лет работала в ведущих деловых и финансовых СМИ.

В частности, в 2017-2020 годах - в информационно-аналитической платформе VoxUkraine (руководителем проекта Budget Watchdog и редактором проекта VoxConnector), в 2014 - 2020 годах - заместителем главного редактора издания "Экономическая правда".

Также в 2009 - 2014 годах она была корреспондентом журнала "Эксперт Украина" и "Экономические известия".

Директором юридического департамента будет назначен Владислав Бедненко.

В сферу компетенции нового директора юридического департамента будет входить:

организация разработки и проведения общей правовой политики в НБУ;

юридическое обеспечение защиты прав и законных интересов НБУ, организация и координация ведения претензионно-исковой работы;

определение методологических основ по разработке нормативно-правовых актов и распорядительных документов регулятора.

Отмечается, что Бедненко работает в Национальном банке более 20 лет. С ноября 2007 года был заместителем директора - начальником управления, в функции которого входит правовое обеспечение банковского надзора и рынков капиталов юридического департамента центробанка. Бедненко имеет опыт работы в других государственных органах (в частности в Министерстве юстиции, органах Министерства внутренних дел), а также в банковском и частном секторе.

Директором Департамента стратегии и развития станет Арсен Макарчук

В сферу его компетенции будет входить:

развитие направлений стратегического анализа и планирования в Национальном банке;

разработка, обновление и мониторинг выполнения Стратегии Национального банка, сопровождение других стратегических документов;

развитие системы управления проектной деятельностью, бизнес-анализа и системы управления процессами регулятора.

Макарчук работает в Национальном банке с июня 2015 года.

"Он подробно знает специфику работы Департамента стратегии и развития, поскольку начал свою карьеру в НБУ с должности руководителя проектов и программ Управления стратегии и реформирования банковской системы, на основе которого создан нынешний Департамент стратегии и развития.

Позже Макарчук был помощником главы Национального банка (2016-2018 годы) и руководителем Офиса Правления Национального банка (2018-2020 годы). До прихода в Национальный банк он пять лет проработал в ПАО "Укрсоцбанк", - говорится в сообщении.

Экономическая правда